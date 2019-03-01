Устюгов: Клебо игрался со мной, как с ребёнком

Российский лыжник Сергей Устюгов, бежавший заключительный, четвёртый, этап эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), прокомментировал своё выступление.

«В первой части пытался быстро начать, отцепить Клебо, а в итоге „накушался“ и отцепился сам. С Маркусом Крамером обсуждали действия, договорились, что попробую отцепить его. Думал, что получится отцепить после первого круга, но не получилось. Он игрался со мной, как с ребёнком», — приводит слова Устюгова информационное агентство «Р-Спорт».

Напомним, мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Победителями соревнований стали норвежцы. Устюгов во время прохождения заключительно круга испытывал проблемы со здоровьем и отстал от норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 38 секунд.

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