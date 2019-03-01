Устюгов: сегодня Норвегия выиграла. Думаю, через два года мы их побьём

Российский лыжник Сергей Устюгов, бежавший заключительный, четвёртый этап эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), прокомментировал самочувствие во время гонки, а также рассказал о планах принять участие в марафоне на 50 км, который состоится в воскресенье, 3 марта.

«Сегодня чувствовал себя уверенно. Знаю, что я готов. Даже не понимаю, что произошло. Вчера делал работу, чувствовал себя прекрасно. Мне показалось, что и сегодня выглядел неплохо. Да, была небольшая проблема. Надо смотреть гонку со стороны. Сейчас не могу ничего сказать. Норвегия выиграла, они сильные. Думаю, через два года мы их побьём.

Побегу ли марафон? Всё зависит от тренерского штаба. Если включат в заявку, побегу. Просто ребят много сидит, все хотят выступить. Артём Мальцев, Женя Белов, Лёха Червоткин, Андрей Мельниченко, Денис Спицов. Все хотят бежать. Андрюха Ларьков сказал: «Серый, ты сегодня молодец, продышался и на полтиннике всех порвёшь», — цитирует Устюгова «Р-Спорт».