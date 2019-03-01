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Гандлер: не верю, что в допинговом скандале могут быть замешаны топ-спортсмены

Гандлер: не верю, что в допинговом скандале могут быть замешаны топ-спортсмены
Другие / Лыжный спорт

Спортивный директор сборной Австрии Маркус Гандлер назвал схему применения кровяного допинга, которую совместными усилиями раскрыли правоохранительные органы Австрии и Германии на чемпионате мира в Зеефельде, дилетантской.

«У меня сложилось впечатление, что всё было сделано на любительском уровне. Наверняка, эта схема была задействована и в других видах спорта, но среди спортсменов не самого высокого уровня… Топовых имён в этом скандале мы не услышим, потому что я не могу представить, чтобы кто-то связался с такими дилетантами», — приводит слова Гандлера Standard.

Пятеро лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана применяли кровяной допинг прямо во время чемпионата мира в здании, которое было замаскировано под парикмахерскую. Всего под подозрением в использовании кровяного допинга находится 60 спортсменов из разных стран и видов спорта.

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