Гандлер: не верю, что в допинговом скандале могут быть замешаны топ-спортсмены

Спортивный директор сборной Австрии Маркус Гандлер назвал схему применения кровяного допинга, которую совместными усилиями раскрыли правоохранительные органы Австрии и Германии на чемпионате мира в Зеефельде, дилетантской.



«У меня сложилось впечатление, что всё было сделано на любительском уровне. Наверняка, эта схема была задействована и в других видах спорта, но среди спортсменов не самого высокого уровня… Топовых имён в этом скандале мы не услышим, потому что я не могу представить, чтобы кто-то связался с такими дилетантами», — приводит слова Гандлера Standard.



Пятеро лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана применяли кровяной допинг прямо во время чемпионата мира в здании, которое было замаскировано под парикмахерскую. Всего под подозрением в использовании кровяного допинга находится 60 спортсменов из разных стран и видов спорта.

Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и казахстанца