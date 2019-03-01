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Сотрудник немецкой полиции — об аресте пятерых лыжников: это лишь капля в море

Сотрудник немецкой полиции — об аресте пятерых лыжников: это лишь капля в море
Другие / Лыжный спорт

В немецкой полиции прокомментировали арест пятерых лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана во время чемпионата мира в Зеефельде. Всем им предъявлены обвинения в применении кровяного допинга.

Представитель Федерального управления уголовной полиции Германии Дитер Цефан в интервью sportschau.de заявил: «Мы ожидаем, что это была всего лишь капля в море, и мы сможем привлечь к ответственности больше спортсменов, в том числе и из других видов спорта».

Напомним, в среду совместными усилиями полиции Австрии и Германии вследствие антидопингового рейда были задержаны австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин. Позже стало известно, что под подозрением в использовании кровяного допинга находится 60 спортсменов из разных стран и видов спорта.

Лыжники, замешанные в допинг-скандале на ЧМ, отстранены от соревнований
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