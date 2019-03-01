Клебо — о проблемах со сном: надеюсь, буду хорошо спать этой ночью

Трехкратный чемпион мира и Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о проблемах со сном и предстартовом волнении перед эстафетной гонкой на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Спал плохо, часто просыпался и волновался. Прошлой ночью рано встал. Когда просыпаешься среди ночи, то чувствуешь себя потерпевшим крушение, задумываешься о чём-то странном. Обычно в этот момент стараешься не думать слишком много о трассе, на которой предстоит провести гонку, но делаешь это постоянно. Так или иначе, появляются мысли о разнообразных сценариях гонки и просто пытаешься понять, что может произойти на трассе.

Когда просыпаешься ночью, то просто чувствуешь, что очень нервничаешь. У тебя нет понятия, что делать. Однако когда встаю на лыжи, самочувствие совершенно другое. Когда добираюсь до стадиона, разминаюсь и начинаю гонку, то вдруг перестаю нервничать, а потом настраиваюсь на работу.

Победа значит очень много, это то, ради чего стоит работать и тренироваться на протяжении долгого времени. Возможность бежать за сборную Норвегии на последнем этапе — большая честь. В этом случае хочется показать всё, на что способен, поэтому возникает волнение. Но думаю, что буду хорошо спать этой ночью", — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, третье золото на чемпионате мира — 2019 Клебо выиграл в эстафетной гонке, опередив на последнем этапе россиянина Сергея Устюгова.

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