Легков — о серебре в эстафете на ЧМ: команда-огонь! Ребят — с медалью!

Олимпийский чемпион Александр Легков, который находится на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) вместе со сборной России, поздравил Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова с серебряными медалями в эстафетной гонке.
«Эстафета — вид командный. Три последних года у нас — медали главных стартов! А значит, команда-огонь! Ребят — с медалью!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова.
На первых трёх этапах эстафеты россияне на равных боролись с норвежскими лыжниками, но на заключительном этапе Устюгов отстал от Йоханнеса Клебо на 38 секунд.
У сборной России это седьмая медаль на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде