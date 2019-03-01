Легков — о серебре в эстафете на ЧМ: команда-огонь! Ребят — с медалью!

Олимпийский чемпион Александр Легков, который находится на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) вместе со сборной России, поздравил Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова с серебряными медалями в эстафетной гонке.

«Эстафета — вид командный. Три последних года у нас — медали главных стартов! А значит, команда-огонь! Ребят — с медалью!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова.

На первых трёх этапах эстафеты россияне на равных боролись с норвежскими лыжниками, но на заключительном этапе Устюгов отстал от Йоханнеса Клебо на 38 секунд.

У сборной России это седьмая медаль на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.