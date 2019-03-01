Ягудин: если допустить к ЧМ всех достойных россиянок, фигурное катание прикроют

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что о правильности выбора состава сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира стоит говорить по окончании соревнований в Японии.

«Не только Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, но и другие девочки заслуживают места в сборной. Но этих мест всего три. О правильности принятого решения можно будет говорить после окончания чемпионата мира. По-человечески хочется поддержать и тех, кто отправится в Японию, и тех, кто сейчас числится запасным.

Справедлив ли принцип отбора? В России у него больше плюсов, чем минусов. Например, в США в сборную при трёх квотах попадают только три призёра национального чемпионата. Было всего два исключения, и оба были связаны с Эшли Вагнер. Даже лидер, у которого не сложился единственный турнир, может завершить сезон. У нас же система более гибкая.

При любой системе отбора будут недовольные. Как и при любой системе судейства. Если допустить к чемпионату мира всех достойных там выступать российских девочек, во многих странах фигурное катание просто прикроют.

Что делать тем, кто не попал в сборную? Продолжать тренироваться. Впереди ещё командный чемпионат мира. На нём наверняка дадут выступить тем, кто не попал в сборную сейчас. Это спорт, и законы здесь весьма жёсткие», — приводит слова Ягудина «Комсомольская правда».