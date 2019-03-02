Ф. Климов: у знаменитых фигуристок поклонников не меньше, чем у футболистов

Олимпийский чемпион в команде Фёдор Климов, выступавший в паре с Ксенией Столбовой, рассказал, что не является поклонником ни одной из российских фигуристок, о которых сегодня так много разговоров в соцсетях и СМИ.

«Вспомните, сколько после Олимпиады в Сочи было разговоров об Аделине Сотниковой, выигравшей соревнования одиночниц, и Юлии Липницкой, ставшей олимпийской чемпионкой в 15 лет. Хотя там были и другие герои – Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Евгений Плющенко, который взял своё второе золото. В Пхёнчхане хорошо выступили девочки. Поэтому о них говорят. Людям нравится обсуждать тех, кто добрался до вершины или остановился возле неё. Шумихи вокруг Липницкой и Сотниковой было не меньше. Сейчас – новый повод. У знаменитых фигуристок поклонников не меньше, чем у известных футбольных клубов.

Развязка в женском одиночном катании в Пхёнчхане? Мне трудно судить. Я в этой дуэли ни за кого. Раз судьи решили отдать победу Алине, значит, она её заслужила. Обидно, когда золото уводят из-под носа. Но в спорте всегда кому-то обидно. Есть победители – значит, есть проигравшие», — приводит слова Климова «Спорт день за днём».