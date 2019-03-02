Ф. Климов: не исключаю варианта с возвращением. Но пока не собираюсь

Олимпийский чемпион в команде Фёдор Климов, выступавший в паре с Ксенией Столбовой, не исключил своего возвращения в большой спорт.

«Работаю, тренируюсь. Стараюсь держать себя в форме. Пробую тренировать. Но, пожалуй, это громко сказано. Есть несколько спортсменов, с которыми работаю. Кому-то помогаю, кого-то консультирую.

Тренируюсь, чтобы держать себя в форме. Иногда делаю с кем-то элементы. Всё-таки почти 25 лет отдано фигурному катанию. Просто так не бросишь. Что касается возобновления карьеры, то, знаете, я зарёкся давать окончательные ответы, давать обещания – точно «нет» или точно «да». Не исключаю варианта с возвращением. Но пока не собираюсь.

Ксения? Знаю ровно столько же, сколько вы. Планирует продолжать, да. Отношений мы не поддерживаем, никак не связаны.

Шансы на воссоединение? Нет, такого точно не будет», — приводит слова Климова «Спорт день за днём».

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