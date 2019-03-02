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Серебряный финиш сборной России — в видеообзоре эстафеты на ЧМ в Зеефельде

Серебряный финиш сборной России — в видеообзоре эстафеты на ЧМ в Зеефельде
Другие / Лыжный спорт

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Золото выиграли норвежцы. Бронза досталась французам.

Видеообзор также доступен на «Чемпионате».

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Эстафета. 4х10 км. Мужчины
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:42.32,1.
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Сергей Устюгов) — +38,8.
3. Франция (Адриен Бакшайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жуве) — +1.01,0.

Для сборной России это седьмая медаль на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.

Обманутые надежды. Россия побита Норвегией в эстафете, что вообще с Устюговым?
И за эту команду наш иностранный тренер обещал всей стране золото? Да вы бредущего пешком Устюгова видели?!
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