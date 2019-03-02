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Белорукова: ради любимого человека мне не составит труда утихомирить свой пыл

Белорукова: ради любимого человека мне не составит труда утихомирить свой пыл
Другие / Лыжный спорт

Российская лыжница Юлия Белорукова рассказала об отношении к деньгам.

«В семье мама воспитывала нас одна, так что мы с детства знали цену деньгам. В этом отношении я очень благодарна и моему любимому человеку (российский лыжник Никита Ступак. — Прим. «Чемпионата»), что вовремя мне всё объяснил.

На самом деле был момент, когда я вдруг поняла, что много чего могу себе позволить, и возникло сильное желание немедленно начать тратить деньги. Он меня остановил. Объяснил, что так будет не всегда, зато всегда полезно уметь наступить себе на горло в каких-то сиюминутных желаниях.

Характер у меня, считаю, достаточно тяжёлый, особенно для близких. Ведь раскрываемся мы прежде всего в близком кругу. Но знаю точно, что ради любимого человека мне не составит труда утихомирить свой пыл», — цитирует Белорукову РИА «Новости».

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