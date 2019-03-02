Седова: если б не болезнь перед ЧМ, в личных гонках показала бы результаты лучше

Российская лыжница Анастасия Седова рассказала, как восстанавливалась после болезни накануне чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде.



«В Отепя, на этапе Кубка мира 19-20 января, у меня болело горло и заложило нос. Но решила стартовать в таком состоянии, и это была самая большая ошибка, потому что после этого мне стало хуже, в результате я потеряла две недели подготовки.



Пришлось использовать антибиотики, так что я вообще всё пропустила, никак не тренировалась. На этот чемпионат мира было очень тяжело настроиться, причём в большей степени морально, потому что понимала: если бы не болезнь, я могла бы показать лучшие результаты в личных гонках.



Когда вышла на первую тренировку после двух недель, которые пропустила, то хотелось плакать. Это был не ноль, а минус один. Я вообще не могла ничего делать, было ощущение, что я не каталась на лыжах не две недели, а три месяца. Сказала Маркусу, что очень переживаю на этом чемпионате, поговорила с папой, на что он мне сказал: «Придётся терпеть». Вот на это я и настраивалась.



Приходилось на каждой тренировке много думать своей головой, не обращая внимания на то, кто и что мне говорит. Чувствовать свой организм, благо научилась это делать благодаря Маркусу», – цитирует Седову сайт телеканала «Матч ТВ».

Белорукова: ради любимого человека мне не составит труда утихомирить свой пыл