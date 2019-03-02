Бессмертных: мы одна команда, не судите нас строго

Российский лыжник Александр Бессмертных обратился к болельщикам после мужской эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), где команда в составе Андрея Ларькова, Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова заняла второе место. Золото выиграли норвежцы. Бронза досталась французам.

«Мы одна команда! Мы делали в этот день всё что могли. Этим спортивные баталии и вызывают такой интерес у людей. Первое место одно. Жаль, что оно не у нашей страны. Не судите нас строго. Всему сервис-персоналу низкий поклон», — написал Бессмертных в «Инстаграме».

Для сборной России эта медаль стала седьмой на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.

Запись доступна в "инстаграме" Бессмертных.