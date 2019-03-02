Объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на финал Кубка мира

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева объявила состав сборной России на финал Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).



«В Солт-Лейк-Сити выступят Павел Кулижников, Денис Юсков, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Данила Семериков и Александр Румянцев, а также Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина и Елена Сохрякова», — приводит слова Барышевой российский интернет-портал ТАСС.

Финал Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити с 9 по 10 марта. Перед финалом состоится чемпионат мира в классическом многоборье, он пройдёт в Калгари (Канада) 2—3 марта.