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Ласицкене вышла в финал чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении

Ласицкене вышла в финал чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении
Другие / Лёгкая атлетика

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в Глазго.

Ласицкене в квалификации преодолела планку 1,93 м. Аналогичный результат показали украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашник, литовка Айрине Пальшите, британка Морган Лэйк и шведка Эрика Кинси. Также в финальную часть соревнований пробились словенка Маруша Чернюл, украинка Ирина Геращенко, чешка Микаэла Круба, румынка Даниэла Станчу, белоруска Карина Таранда и немка Имке Омнен (все — 1,89 м).

Финал турнира среди женщин пройдёт 3 марта.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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