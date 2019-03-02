Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в Глазго.



Ласицкене в квалификации преодолела планку 1,93 м. Аналогичный результат показали украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашник, литовка Айрине Пальшите, британка Морган Лэйк и шведка Эрика Кинси. Также в финальную часть соревнований пробились словенка Маруша Чернюл, украинка Ирина Геращенко, чешка Микаэла Круба, румынка Даниэла Станчу, белоруска Карина Таранда и немка Имке Омнен (все — 1,89 м).



Финал турнира среди женщин пройдёт 3 марта.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.