Супергигант на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи перенесён из-за снегопада

Cоревнования в супергиганте у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий перенесены с 2 на 3 марта.

Напомним, в пятницу, 1 марта, были отменены соревнования горнолыжниц в скоростном спуске.

«Из-за мощнейшего снегопада в ночь на субботу, сильного ветра и метели запланированную гонку в супергиганте пришлось перенести на воскресенье, 3 марта. Таким образом, супергигант, отменённый в Санкт-Антоне (Австрия), в нынешнем сезоне не состоится вообще.

Оргкомитетом соревнований направлены все силы на подготовку трассы, на которой с утра работают сотни специалистов и техника, готовя полотно к завтрашней гонке. Погода на курорте постепенно улучшается, и воскресный прогноз позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы проведения соревнований", — говорится на официальном сайте Российской федерации горнолыжного спорта.