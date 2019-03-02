Васильев: очень жаль, что в нашем биатлоне не происходит системных изменений

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону — 2019 и поразмышлял о проблемах в российском биатлоне.

«Больше всего шансов на медали у Логинова. У Юрловой какие-то шансы есть, а остальные — повезёт-не повезёт. Сегодня, конечно, не самые лучшие времена в нашем биатлоне. Очень жаль, что никаких системных изменений не происходит. И это значит, что ничего хорошего ждать не приходится. Хотел бы здесь ошибаться. Был бы рад признать ошибку. Но что-то подсказывает, что я всё же больше прав, чем нет.

Необходимо изменить систему внутри нашего биатлона. Дело не в спортсменах — спортсмены у нас есть. Другой вопрос, как выстроить систему так, чтобы эти молодые и талантливые биатлонисты не пропадали. У нас есть такие ребятки — просто золото! Но они доходят до юниорского возраста, а потом всё исчезает — до взрослого возраста они не доходят. Сбой заключается в том, что неправильно методически выстроена вся система развития биатлона — вот над чем надо работать", — цитирует Васильева «Матч ТВ».