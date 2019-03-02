Шипулин сдержал обещание и подарил Дзюбе лыжи с автографом

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подарил нападающему санкт-петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе лыжи с автографом.

Биатлонист обещал подарить форварду лыжи после победы сборной России над Египтом на чемпионате мира по футболу 2018 года. Тогда Дзюба забил один из мячей, а команда Станислава Черчесова обыграла соперника со счётом 3:1.

В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Антон — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

Видео доступно в "твиттере" Зенита.