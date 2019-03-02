Валиева: мой кумир – Загитова. Мне нравятся все девочки из группы Тутберидзе

12-летняя российская фигуристка Камила Валиева, работающая под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о начале спортивной карьеры и кумирах.



«Мама говорила, что я много болела в детстве. Когда мне было три с половиной года, она пробовала записать меня в разные спортивные школы. Сначала позвонила в секцию гимнастики — там сказали, что я ещё маленькая. А вот в школе по фигурному катанию нам ответили: «Приходите». Покаталась на одной тренировке, вернее, поползала. После этого на следующий день у меня поднялась температура. Но потом втянулась.



Я из Казани. В Москву переехала в шесть лет. Так сложились обстоятельства. Здесь начинала заниматься в школе «Москвич», где работала шесть лет. В столице живу с мамой, она старается ездить со мной на все соревнования.



Однажды мы с мамой поняли, что нам надо развиваться дальше. Я спросила у неё совет: «Куда лучше пойти?» Решили сначала попробовать прийти в группу к Этери Георгиевне. Получится — хорошо, нет — ничего страшного. Я покаталась, она на меня посмотрела и сказала, что возьмёт к себе.

Есть ли у меня кумиры? Да, конечно. Это Алина Загитова. Еще мнё нравится, как прыгает Алёна Косторная — очень высоко. Вообще, мне очень нравятся все девочки из нашей группы. Каждая по-своему. Хочу равняться на них", — цитирует Валиеву Sport24.