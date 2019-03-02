Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Глава Австрийского лыжного союза: в допинг-скандале замешаны и немецкие атлеты

Глава Австрийского лыжного союза: в допинг-скандале замешаны и немецкие атлеты
Другие / Лыжный спорт

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель заявил, что в разгоревшемся на ЧМ-2019 допинговом скандале замешаны и немецкие спортсмены.

«Один следователь сказал мне, что замешаны и немецкие спортсмены и что инцидент имеет международную историю. Больше ничего не могу сказать, спрашивайте полицию», — приводит слова Шрёкснаделя Bild.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники. Помимо Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

В настоящее время все задержанные лыжники признались в употреблении кровяного допинга и были отпущены на свободу. Ведётся расследование. Спортсменам грозит до трёх лет лишения свободы.

В Австрии завели дело на полицейского из-за видео с лыжником, принимающим допинг
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Допинг •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент