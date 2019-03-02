Лыжники Устюгов и Большунов не примут участия в марафоне на ЧМ в Зеефельде

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов пропустят марафон на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), информирует ТАСС.

В гонке на 50 км свободным стилем, которая в воскресенье, 3 марта, закроет соревновательную программу турнира, сборную России представят Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Евгений Белов.

На чемпионате мира в Зеефельде российская сборная завоевала семь медалей (четыре серебряные, три бронзовые). Россияне занимают в медальном зачёте пятое место. Лидером является команда Норвегии, завоевавшая 19 наград (10-4-5).

На ЧМ лыжники проведут ещё две гонки. В субботу, 2 марта, состоится женский масс-старт свободным стилем на 30 км. Начало — в 14:15 мск.

Серебряный финиш сборной России — в видеообзоре эстафеты на ЧМ в Зеефельде