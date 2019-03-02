Бородавко: пока что наши лыжники не в том состоянии, чтобы бороться с норвежцами

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники на данный момент не в том состоянии, чтобы бороться с норвежцами за золото чемпионата мира в эстафете.

Вчера мужская сборная России выиграла серебро в эстафете 4×10 км на чемпионате мира в Австрии. Победу одержала команда Норвегии.

«Все говорят сейчас, мол, это всего лишь серебряная медаль. А эта медаль очень заслуженная. Да, мы надеялись на разборки на финише, но должны признать, что сегодня мы не в том состоянии, чтобы бороться с норвежцами за победу. Так что, как и в женской эстафете, просто взяли свой минимум. Заслуженное место.

Большунов провёл хороший этап, просто там все шли не слишком быстро. Общее состояние было неплохим, Саша провёл хорошее финишное ускорение, но нужно с ним разговаривать, посмотреть расклад по гонке, каким был пульс. И только потом всё анализировать. Когда под ногами такая каша, гонка даётся очень тяжело физически. Плюс лыжи «Россиньоль» сами по себе очень жесткие, они создают дополнительное напряжение. Но ребята в любом случае — молодцы", — цитирует Бородавко РИА «Новости».