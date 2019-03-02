Васильева стала седьмой в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя

На седьмом этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония) прошёл женский спринт. Победу одержала французская биатлонистка Хлои Шевалье, второй стала немка Янина Хеттих, третьей — её соотечественница Юлиане Фрювирт.
Лучший результат среди россиянок показала Маргарита Васильева – седьмое место.
Кубок IBU. 7-й этап. Отепя, Эстония
Женщины. Спринт
1. Хлои Шевалье (Франция) – 22.18,1 (0+0)
2. Янина Хеттих (Германия) – +5,2 (0+0)
3. Юлиане Фрювирт (Германия) – +12,9 (0+1)
4. Ингела Андерссон (Швеция) – +15,1 (1+0)
5. Яна Бондарь (Украина) – +17,4 (1+0)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – +29,9 (0+1)
7. Маргарита Васильева (Россия) – +33,3 (0+1)...
14. Кристина Резцова (Россия) – +50,2 (1+1)...
18. Лариса Куклина (Россия) – +1.00,6 (0+2)…
20. Виктория Сливко (Россия) – +1.09,2 (0+2)…
23. Анастасия Морозова (Россия) – +1.16,8 (1+1)...
41. Ульяна Кайшева (Россия) – +2.13,9.