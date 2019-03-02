Лопухов: Клебо — навороченный «Мерседес», остальные спортсмены — хорошие машины

Тренер по лыжным гонкам Николай Лопухов поделился мыслями о норвежском спортсмене Йоханнесе Клебо.

«Клебо — непобедимый? В определённом смысле – да. Я много анализирую, смотрю видеозаписи гонок с участием Клебо и понимаю, что на данный момент выиграть у него действительно крайне трудно. У него прекрасный старт, он потрясающе работает на спусках – делает резкие, быстрые движения и легко ото всех уходит.

Условно говоря, если остальные спортсмены – хорошие, современные машины, то Клебо – навороченный «Мерседес» самого высокого класса. У него нет слабых мест. Он идеален даже с точки зрения биомеханики: идеально переносит вес тела на переднюю часть стопы, держит тело в одной плоскости, все действия очень эргономичны.

Я бы мог, наверное, сравнить эффективность его бега с тем, как в своё время работал на финише Никита Крюков, но если у Крюкова коронкой был одновременный бесшажный ход, то Клебо столь же идеально работает и коньком, и классикой. У Крюкова слабым звеном были крутые подъёмы, а Клебо проходит их бегом. И самое главное, он умеет так заходить на спуск, где вроде бы все у всех одинаково, что обходит соперников и там", — цитирует Лопухова «РИА Новости».