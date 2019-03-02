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Вьюхин занял 14-е место в спринте на юниорском Кубке IBU

Вьюхин занял 14-е место в спринте на юниорском Кубке IBU
Другие / Биатлон

На юниорском Кубке IBU в Шушене (Норвегия) прошёл спринт. Победу одержал немецкий биатлонист Тим Гротиан.

Лучший результат среди россиян показал Андрей Вьюхин — 14-е место.

Юниорский Кубок IBU. 3-й этап. Шушен, Норвегия

Спринт. Юниоры

1. Тим Гротиан (Германия) – 25.50,1 (0+1)
2. Томассо Джакомел (Италия) – +6,9 (0+1)
3. Филип Андерсен (Норвегия) – +8,1 (0+2)
4. Юлиан Холландт (Германия) – 34,6 (0+1)
5. Фредрик Квист Букер-Йоханнессен (Норвегия) – +39,3 (0+1)...
14. Андрей Вьюхин (Россия) – +1.21,7 (2+4)…
17. Александр Бектуганов (Россия) — +1.32,9 (0+1)…
29. Никита Матвеев (Россия) — +2.14,1 (0+3)…
58. Илья Новопашин (Россия) – +3.17,1 (2+1)…
74. Антон Овсянников (Россия) – +4.22,6 (4+1)…
77. Андрей Кричун (Россия) – +4.46,9 (2+2)

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