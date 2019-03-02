Хоркина и Ломанов-старший будут зажигать огонь зимней Универсиады — 2019

Как стало известно «Чемпионату», зажигать огонь на церемонии открытия зимней Универсиады — 2019 в Красноярске будут олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Ломанов-старший.

Церемония открытия Универсиады — 2019 состоится сегодня, 2 марта, начало — в 16:19 мск (20:19 по местному времени). Завершатся соревнования 12 марта.

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Первые победители Универсиады 2019 года станут известны 3 марта.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.