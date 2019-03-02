Сорин: в масс-старте для Седовой хорошим результатом будет попадание в топ-6

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, чего ждёт от женского масс-старта на 30 км свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«У нас оптимальный состав на данную гонку. Все девочки являются явными приверженцами конькового стиля, из них только Настя Седова — универсал. Уверен, с первых метров темп будет запредельным. Йохауг сразу пойдёт вперед, а все остальные будут за ней тянуться, пока будут силы. В первой части дистанции надо постараться выдержать этот темп. Амбиции Седовой? Она умеет терпеть в сложные моменты, её сильная сторона — функциональная готовность. Здесь много затяжных подъёмов, так что она поборется. Хорошим результатом для Насти будет попадание в топ-6. Если войдёт в тройку — это будет успехом. Главные соперницы? Шведки Калла и Карлссон, норвежка Эстберг, финка Пармакоски, Штадлобер из Австрии, швейцарка фон Зибенталь и американка Диггинс», — цитирует Сорина «Матч ТВ».

Помимо Седовой, сборную России в гонке представляют Анна Нечаевская, Елена Соболева и Мария Истомина.