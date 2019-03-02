Шлейхер и Тимошинина взяли серебро в прыжках в воду с вышки в Мировой серии

Российские спортсмены Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки на этапе Мировой серии в Сагамихаре (Япония).



Шлейхер и Тимошинина показали результат 334,59 балла. Победу одержали китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе (360,33). Третье место заняли японцы Минами Итахаси и Кадзуки Мураками (325,50).



В индивидуальных синхронных прыжках с трёхметрового трамплина первым стал китайский спортсмен Се Сыи (548,80). Серебро взял его соотечественник Цао Юань (529,40), британец Джек Лоу стал третьим (469,25). Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место (429,55).



В соревнованиях женщин победила китаянка Чжан Цзяци (393,30 балла), второй стала канадка Меган Банфето (385,10), третье место заняла китаянка Жэнь Цянь (371,40).