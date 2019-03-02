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Савенкова и Авдеева взяли серебро и бронзу на ЧЕ по стрельбе из лука

Савенкова и Авдеева взяли серебро и бронзу на ЧЕ по стрельбе из лука
Другие / Прочие виды спорта

Российские спортсменки Александра Савенкова и Наталья Авдеева заняли второе и третье места соответственно на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Турции. Победу одержала представительница хозяев турнира Гизем Эльмаагакли.

В соревнованиях мужчин первое место занял нидерландский спортсмен Майк Шлоссер, второе — француз Адриан Гонтье, третье — хорват Домагой Буден. Россиянин Антон Булаев стал четвёртым.

Напомним, ранее мужская и женская сборные России сделали золотой дубль на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы является первым крупным соревнованием по стрельбе из лука в 2019 году. В соревнованиях принимают участие 184 спортсмена из 25 стран. Турнир завершится сегодня, 2 марта.

Мужская и женская сборные России сделали золотой дубль на ЧЕ по стрельбе из лука
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