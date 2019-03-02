Савенкова и Авдеева взяли серебро и бронзу на ЧЕ по стрельбе из лука

Российские спортсменки Александра Савенкова и Наталья Авдеева заняли второе и третье места соответственно на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Турции. Победу одержала представительница хозяев турнира Гизем Эльмаагакли.



В соревнованиях мужчин первое место занял нидерландский спортсмен Майк Шлоссер, второе — француз Адриан Гонтье, третье — хорват Домагой Буден. Россиянин Антон Булаев стал четвёртым.



Напомним, ранее мужская и женская сборные России сделали золотой дубль на чемпионате Европы.



Чемпионат Европы является первым крупным соревнованием по стрельбе из лука в 2019 году. В соревнованиях принимают участие 184 спортсмена из 25 стран. Турнир завершится сегодня, 2 марта.