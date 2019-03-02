Корастылёв занял 8-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя

На седьмом этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония) состоялась мужская спринтерская гонка. Победу одержал немецкий биатлонист Давид Зобель.
Лучшим из россиян стал Сергей Корастылёв, занявший 8-е место.
Кубок IBU. 7-й этап. Отепя (Эстония)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Давид Цобель (Германия) — 24.15,8 (1)
2. Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия) — +9,2 (2)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +11,0 (1)…
4. Маттиас Дорфер (Германия) – +15,1
5. Аристид Бегю (Франция) – +25,7 (1)
8. Сергей Корастылёв (Россия) — +47,9 (0)…
18. Карим Халили (Россия) — +1.22,9 (1)
19. Игорь Малиновский (Россия) — +1.23,2 (1)
20. Антон Бабиков (Россия) — +1.30,1 (2)…
23. Семён Сучилов (Россия) — +1.35,4 (3)
24. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1.36,2 (2)