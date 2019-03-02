Седова: на свежих лыжах ехала чуть получше, довольна своим выступлением

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала результат в женском масс-старте на 30 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия), где заняла 14-е место.

Первой пришла к финишу норвежка Терезе Йохауг, серебряную медаль завоевала её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Очень нравится в Зеефельде. Я довольна своим выступлением. На свежих лыжах ехала чуть получше. Тут тепло, погода может быть чуть тяжёлая для нас, но мы справились, всё хорошо. Не знаю, что повлияло на выступление. Отсюда поедем домой, а потом будем решать, поеду ли я в Осло. Этот чемпионат мира понравился, он очень запомнится. Я не строила планов, но всё вышло самым лучшим образом», — цитирует Седову «Матч ТВ».