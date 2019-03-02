На «Чемпионате» идёт трансляция церемонии открытия зимней Универсиады — 2019

На «Чемпионате» началась прямая трансляция церемонии открытия зимней Универсиады — 2019 в Красноярске. Посмотреть трансляцию можно на сайте.

Зрителей развлекают лучшие красноярские коллективы, а вместе с ними зажгут по-настоящему легендарные звёзды российской эстрады — Алексей Воробьёв, Нюша и Зара. Режиссёром шоу выступит серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух.

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Первые победители Универсиады 2019 года станут известны 3 марта.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.