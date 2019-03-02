Истомина: лыжи, с которыми вышла на старт, не ехали вообще

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала выступление в женском масс-старте на 30 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия), где пришла к финишу 29-й.

«Как ощущения? Нормально, не в первый раз. Я знала, что будет очень тяжело. Поэтому, в принципе, ожидаемо.

Первые лыжи, с которыми вышла на старт, не ехали вообще. Не угадали с парой очень сильно. Меня все прошивали со спуска. Ну и сама чувствовала, что в раскат я не тяну с лидерами вообще никак. И после третьего круга я переодела, тогда получше поехали. Уже тогда наверстала. Но всё равно не хватило — воду набрали лыжи и к последнему кругу тоже плохо поехали. Трасса вся водянистая, лыжи быстро воду набирают. У них скольжение очень ухудшается.

Что тяжелее: марафон или последний этап «Тур де Ски»? Даже не знаю. Наверное, всё-таки гора", — приводит слова Истоминой «Матч ТВ».

