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Норвежские двоеборцы выиграли эстафету на ЧМ в Австрии, россияне — предпоследние

Норвежские двоеборцы выиграли эстафету на ЧМ в Австрии, россияне — предпоследние
Другие / Лыжный спорт

Норвежские двоеборцы Эспен Бьёрнстад, Йорген Гробак, Ян Шмид и Ярл Магнус Риибер выиграли командное первенство на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

На финише норвежцы показали лучшее время (50 минут 15,5 секунды). Всего одну секунду в борьбе за победу им уступила команда Германии в составе Винценца Гайгера, Эрика Френцеля, Йоханнеса Ридзека и Фабиана Риссле. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Франц-Йозеф Рерль и Лукас Клапфер.

Российская сборная, которую представляли Александр Пашаев, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков и Виталий Иванов, заняли предпоследнее, 11-е место, уступив чемпионам мира 7 минут 24,6 секунды.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Командные соревнования. К-109 + эстафета 4х5 км
1. Норвегия (Эспен Бьёрнстад, Йорген Гробак, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер) — 50.15,5.
2. Германия (Винценц Гайгер, Эрик Френцель, Йоханнес Ридзек, Фабиан Риссле) — +1,0.
3. Австрия (Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Франц-Йозеф Рерль, Лукас Клапфер) — +5,0...
11. Россия (Александр Пашаев, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Виталий Иванов) — +7.24,6.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Командные соревнования. К-109 + Эстафета 4х5 км
02 марта 2019 года, суббота. 16:45 МСК
1
Норвегия
50:15.5
2
Германия
50:16.5 (+1.0)
3
Австрия
50:20.5 (+5.0)
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