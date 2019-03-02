Норвежские двоеборцы выиграли эстафету на ЧМ в Австрии, россияне — предпоследние

Норвежские двоеборцы Эспен Бьёрнстад, Йорген Гробак, Ян Шмид и Ярл Магнус Риибер выиграли командное первенство на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

На финише норвежцы показали лучшее время (50 минут 15,5 секунды). Всего одну секунду в борьбе за победу им уступила команда Германии в составе Винценца Гайгера, Эрика Френцеля, Йоханнеса Ридзека и Фабиана Риссле. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Франц-Йозеф Рерль и Лукас Клапфер.

Российская сборная, которую представляли Александр Пашаев, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков и Виталий Иванов, заняли предпоследнее, 11-е место, уступив чемпионам мира 7 минут 24,6 секунды.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Командные соревнования. К-109 + эстафета 4х5 км

1. Норвегия (Эспен Бьёрнстад, Йорген Гробак, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер) — 50.15,5.

2. Германия (Винценц Гайгер, Эрик Френцель, Йоханнес Ридзек, Фабиан Риссле) — +1,0.

3. Австрия (Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Франц-Йозеф Рерль, Лукас Клапфер) — +5,0...

11. Россия (Александр Пашаев, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Виталий Иванов) — +7.24,6.