Россия намерена провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин на встрече с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) поблагодарил организацию за поддержку во время подготовки Красноярска к всемирным играм студентов, а также сообщил, что Екатеринбург будет бороться за право принять летнюю Универсиаду 2023 года.

«Почти шесть лет мы готовились к этим соревнованиям, и за это время мы всегда чувствовали ваше плечо, поддержку. Хотел бы отметить, что это всё-таки необычные соревнования, потому что в этом году исполняется как раз 70 лет образования FISU. Нам очень приятно, что эту представительную международную организацию возглавляет сейчас наш соотечественник. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы оказали ему доверие.

Вы, наверное, знаете, что мы уже выставили заявку на проведение летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбург. Если вы нам доверите проведение этого мероприятия, то мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым", — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Напомним, сегодня, 2 марта, была открыта XXIX зимняя Универсиада в Красноярске. Ранее зимние всемирные студенческие соревнования не проводились в России.