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Сборная России по регби обыграла Германию в матче чемпионата Европы

Сборная России по регби обыграла Германию в матче чемпионата Европы
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Сборная России по регби одержала победу над командой Германии в матче третьего тура чемпионата Европы. Встреча в Гейдельберге (Германия) завершилась со счётом 26:18 в пользу россиян.

Команда Лина Джонса была близка к победному бонусу, но лишилась его после попытки немцев за 9 минут до конца встречи. Счёт по попыткам — 4:2. Попытки в составе российской команды совершили Евгений Матвеев, Герман Давыдов, Тагир Гаджиев, Антон Сычёв, реализации – Юрий Кушнарёв.

После трёх туров российские «медведи» с 10 очками поднялись на первое место в турнирной таблице, но основные соперники третьи матчи континентального первенства ещё не провели. Сборная Германии, набрав одно очко, — на последнем, 6-м месте.

9 марта российская команда встретится со сборной Румынии в Ботошани.

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