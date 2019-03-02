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Йохауг — о мотивации: впереди ОИ-2022, и у меня ещё нет личной золотой медали

Йохауг — о мотивации: впереди ОИ-2022, и у меня ещё нет личной золотой медали
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала об источнике своей мотивации.

«Впереди Олимпийские игры в Пекине, и у меня ещё нет личной золотой медали, так что посмотрим, что произойдёт в будущем, но у меня всё ещё есть мотивация стать лучше и побеждать. Об этом чемпионате мира я думала последние два года, я настраивалась на успешное вступление в Зеефельде, и сейчас я впечатлена теми результатами, которых мне удалось здесь достигнуть», — приводит слова Йохауг ТАСС.

Напомним, Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. На этом чемпионате мира норвежка выиграла три золотые медали и одну серебряную и стала десятикратной чемпионкой планеты. Благодаря победе в марафоне свободным стилем Йохауг обошла своего титулованного соотечественника Бьорна Дели по количеству чемпионских титулов на мировых первенствах.

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