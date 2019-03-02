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Бадыкова и Новолодская — 6-е в мэдисоне на ЧМ по трековым велогонкам в Прушкове

Бадыкова и Новолодская — 6-е в мэдисоне на ЧМ по трековым велогонкам в Прушкове
Другие / Велоспорт

Российские велогонщицы Гульназ Бадыкова и Мария Новолодская заняли шестое место в мэдисоне на чемпионате мира по трековому велоспорту в Прушкове (Польша).

Победителями соревнований стали голландки Кирстен Вильд и Ами Питерс, набравшие 33 очка. Вторыми с 31 баллом стали австралийки Джорджия Бейкер и Эми Кьюр. Тройку призёров замкнули представительницы Дании Амали Дидериксен и Юлие Лет (24 балла). В активе россиянок 9 очков.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша
Женщины, мэдисон
1. Кирстен Вильд/Ами Питерс (Нидерланды) — 33 балла.
2. Джорджия Бейкер/Эми Кьюр (Австралия) — 31.
3. Амали Дидериксен/Юлие Лет (Дания) — 24...
6. Гульназ Бадыкова/Мария Новолодская (Россия) — 9.

Ранее Дарья Шмелёва принесла сборной России первую золотую медаль чемпионата мира, выиграв гит на 500 м.

Велогонщица Шмелёва принесла сборной России первое золото на ЧМ в Польше
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