Бадыкова и Новолодская — 6-е в мэдисоне на ЧМ по трековым велогонкам в Прушкове

Российские велогонщицы Гульназ Бадыкова и Мария Новолодская заняли шестое место в мэдисоне на чемпионате мира по трековому велоспорту в Прушкове (Польша).

Победителями соревнований стали голландки Кирстен Вильд и Ами Питерс, набравшие 33 очка. Вторыми с 31 баллом стали австралийки Джорджия Бейкер и Эми Кьюр. Тройку призёров замкнули представительницы Дании Амали Дидериксен и Юлие Лет (24 балла). В активе россиянок 9 очков.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша

Женщины, мэдисон

1. Кирстен Вильд/Ами Питерс (Нидерланды) — 33 балла.

2. Джорджия Бейкер/Эми Кьюр (Австралия) — 31.

3. Амали Дидериксен/Юлие Лет (Дания) — 24...

6. Гульназ Бадыкова/Мария Новолодская (Россия) — 9.

Ранее Дарья Шмелёва принесла сборной России первую золотую медаль чемпионата мира, выиграв гит на 500 м.