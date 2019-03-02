Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Египте

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская фехтовальщица на рапирах Инна Дериглазова победила на этапе Кубка мира в Каире (Египет).

В предварительных раундах Дериглазова взяла верх над итальянкой Эрикой Чипрессой (11:10), польской фехтовальщицей Мартой Хаусман (15:10), своей подругой по команде Ларисой Коробейниковой (15:10) и француженкой Анитой Блазе (15:2). В полуфинале россиянка одержала победу над японкой Сумирэ Цюдзи (15:10), а финале нанесла поражение действующей чемпионке мира, итальянской рапиристке Аличе Вольпи (15:7). Третье место разделили Сумире Цюдзи и американка Ли Кифер.

В мужских соревнованиях победу одержал олимпийский чемпион 2016 года — итальянец Даниэле Гароццо, победивший в финальном поединке француза Эрванна Ле Пешу (15:13). Третье место заняли американец Александр Массиалас и ещё один итальянский рапирист Джорджио Авола. Лучшим среди россиян стал Тимур Сафин, занявший 10-е место.

Фехтование. Кубок мира. Каир, Египет

Женщины, рапира

1. Инна Дериглазова (Россия).

2. Аличе Вольпи (Италия).

3. Сумирэ Цюдзи (Япония).

3. Ли Кифер (США).

Мужчины, рапира

1. Даниэле Гароццо (Италия).

2. Эрванн Ле Пешу (Франция).

3. Джорджио Авола (Италия).

3. Александр Массиалас (США)...

10. Тимур Сафин (Россия).