Голландским конькобежцам выписывали лекарства от астмы, которой не было

Три голландских конькобежца признались, что им было прописано лекарство от астмы, которой не было, сообщает De Volskrant.

Конькобежцы, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что получали препараты в период с 2000 по 2010 год. Им прописывалась опредёленная допустимая дозировка, но, по словам спортсменов, доктор Яп Вестбрук из Херенвена предложил поставить диагноз «астма», вне зависимости от результатов обследования. Таким образом, они могли использовать ингалятор с соответствующим лекарством.

«У меня не было проблем с дыхательными путями. Доктор сказал: «Тебе это не нужно, но мы можем убедить, что это необходимо», — заявили спортсмены.

Отмечается, что в прошлом году была опубликована информация о росте числа голландских конькобежцев, которые использовали препараты для щитовидной железы.