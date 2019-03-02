Трофимов — 17-й на 500 м на ЧМ по конькобежному спорту в классическом многоборье

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял 17-е место на дистанции 500 на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Калгари (Канада).

Победу с результатом 35,53 секунды одержал хозяин соревнований Антуан Желина-Болье. Второе место занял действующий чемпион мира в многоборье голландец Патрик Руст (+0,20), серебряный призёр прошлогоднего турнира норвежец Сверре Лунде Педерсен — третий (+0,31). Трофимов уступил лидеру соревнований 1,56 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Калгари, Канада

Мужчины, 500 м

1. Антуан Желина-Болье (Канада) — 35,53.

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,20.

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — +0,31...

17. Сергей Трофимов (Россия) — +1,56...

20. Данила Семериков (Россия) — +1,94.

Положение после первого вида

1. Антуан Желина-Болье (Канада) — 35,530 балла.

2. Патрик Руст (Нидерланды) — 35,740 (+2,10 секунды).

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 35,850 (+3,20)...

17. Сергей Трофимов (Россия) — 37,100 (+15,70)...

20. Данила Семериков (Россия) — 37,480 (+19,50).