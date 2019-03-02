«Спартак» нанёс поражение «Алге» в ЧР по мини-футболу

В матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге московский «Спартак» на своей площадке обыграл уфимскую команду «Алга» со счётом 7:4. В составе красно-белых по два мяча забили Альберт Цайдер и Владимир Рагожников. У гостей дважды отличился Станислав Арсланов.

«Спартак» одержал 11-ю победу в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги, уступая идущей на четвёртой позиции «Алге» 4 очка. При этом уфимские мини-футболисты одержали 13 побед в 20 матчах.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

21-й тур

«Спартак» (Москва) – «Алга» (Уфа) – 7:4 (2:1).

Голы: Усов, 3, Цайдер, 4, 38, Титков, 27, Рагожников, 31, 43, Адамов, 33 – Низамутдинов, 20, Арсланов, 42, 47, Куликов, 47.