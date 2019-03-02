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Прыгун с шестом Горохов занял восьмое место на чемпионате Европы в помещении

Прыгун с шестом Горохов занял восьмое место на чемпионате Европы в помещении
Другие / Лёгкая атлетика

Российский прыгун с шестом Георгий Горохов с результатом 5,55 м занял восьмое место на чемпионате Европы в помещении, который продолжается в Глазго (Великобритания).

Чемпионом Европы стал поляк Павел Войцеховский, преодолевший планку на высоте 5,90 м. Второе место занял его товарищ по команде Пётр Лисек с результатом 5,85 м. Тройку призёров замкнул шведский шестовик Мелькер Сверд-Якобссон, преодолевший 5,75 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Глазго, Великобритания
Мужчины, прыжки с шестом
1. Павел Войцеховский (Польша) — 5,90.
2. Пётр Лисек (Польша) — 5,85.
3. Мелькер Сверд-Якобссон (Швеция) — 5,75.
8. Георгий Горохов (Россия) — 5,55.

Горохов выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетический федерация (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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