Сборная Норвегии побила рекорд по числу золота на ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная Норвегии установила рекорд по числу золотых медалей, завоёванных на одном чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Благодаря победе двоеборцев в командном турнире, которая стала для скандинавской страны 12-й на текущем чемпионате, Норвегия побила собственный рекорд по количеству золотых медалей. Ранее, на чемпионате мира 2015 года в Фалуне (Швеция), норвежцам удалось завоевать 11 золотых медалей и 20 наград по сумме.

На чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборная Норвегии на данный момент выиграла 12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Наибольший вклад в командный зачёт внесли трёхкратные чемпионы мира по лыжным гонкам Терезе Йохауг и Йоханнес Хёсфлот Клебо, а также двукратные триумфаторы первенства — лыжники Мартин Йонсруд Сундбю, Эмиль Иверсен и Сьюр Рёте и двоеборец Ярл Магнус Риибер.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде завершится завтра, 3 марта, марафонской гонкой на 50 км свободным стилем среди мужчин.