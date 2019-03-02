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Сборная Норвегии побила рекорд по числу золота на ЧМ по лыжным видам спорта

Сборная Норвегии побила рекорд по числу золота на ЧМ по лыжным видам спорта
Другие / Лыжный спорт

Сборная Норвегии установила рекорд по числу золотых медалей, завоёванных на одном чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Благодаря победе двоеборцев в командном турнире, которая стала для скандинавской страны 12-й на текущем чемпионате, Норвегия побила собственный рекорд по количеству золотых медалей. Ранее, на чемпионате мира 2015 года в Фалуне (Швеция), норвежцам удалось завоевать 11 золотых медалей и 20 наград по сумме.

На чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборная Норвегии на данный момент выиграла 12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Наибольший вклад в командный зачёт внесли трёхкратные чемпионы мира по лыжным гонкам Терезе Йохауг и Йоханнес Хёсфлот Клебо, а также двукратные триумфаторы первенства — лыжники Мартин Йонсруд Сундбю, Эмиль Иверсен и Сьюр Рёте и двоеборец Ярл Магнус Риибер.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде завершится завтра, 3 марта, марафонской гонкой на 50 км свободным стилем среди мужчин.

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