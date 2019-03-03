Шкуренёв — пятый в семиборье после первого дня на чемпионате Европы в Глазго

Российский многоборец Илья Шкуренёв идёт на пятом месте в семиборье по итогам четырёх видов программы на чемпионате Европы в помещении, который продолжается в Глазго (Великобритания).

Лидирующую позицию после первого дня соревнований занимает хозяин соревнований Тим Дакворт, в активе которого 3533 очка. Второе место с 3475 баллами занимает швед Фредрик Самуэльссон. Тройку лидеров замыкает испанец Хорхе Уренья (3443). На счету Шкуренёва 3381 балл.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Глазго, Великобритания

Мужчины, семиборье, положение после четырёх видов

1. Тим Дакворт (Великобритания) — 3533 очка.

2. Фредрик Самуэльссон (Швеция) — 3475.

3. Хорхе Уренья (Испания) — 3443...

5. Илья Шкуренёв (Россия) — 3381.

Соревнования в семиборье завершатся сегодня, 3 марта. Спортсменам предстоит принять участие в трёх видах программы: беге на 60 м с барьерами и 1000 м, а также в прыжке с шестом.

Напомним, Шкуренёв является чемпионом Европы 2015 года в этой дисциплине.