Жамбалова завоевала первую золотую медаль зимней Универсиады в Красноярске

Первые комплекты наград были разыграны на XXIX всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

Российские лыжницы заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Первой финишировала Алиса Жамбалова, серебро завоевала Екатерина Смирнова, а замкнула тройку призёров Яна Кирпиченко.

Напомним, зимняя Универсиада впервые в истории проходит в России. В течение 10 соревновательных дней будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Универсиада. Красноярск

Гонка классическим стилем на 5 км. Женщины.

1. Алиса Жамбалова (Россия) — 14.48,6.

2. Екатерина Смирнова (Россия) — +3,7.

3. Яна Кирпиченко (Россия) — +3,8.

4. Франческа Франчи (Италия) — +13,2…