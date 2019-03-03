Жамбалова завоевала первую золотую медаль зимней Универсиады в Красноярске

Первые комплекты наград были разыграны на XXIX всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.
Российские лыжницы заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Первой финишировала Алиса Жамбалова, серебро завоевала Екатерина Смирнова, а замкнула тройку призёров Яна Кирпиченко.
Напомним, зимняя Универсиада впервые в истории проходит в России. В течение 10 соревновательных дней будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
Универсиада. Красноярск
Гонка классическим стилем на 5 км. Женщины.
1. Алиса Жамбалова (Россия) — 14.48,6.
2. Екатерина Смирнова (Россия) — +3,7.
3. Яна Кирпиченко (Россия) — +3,8.
4. Франческа Франчи (Италия) — +13,2…
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