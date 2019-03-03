Пауль: на Олимпиаду большие планы — пора выигрывать медали в нашей дисциплине

Российская сноубордистка Кристина Пауль прокомментировала победу в сноуборд-кроссе на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске.

«Не могу сказать, что победа далась мне легко — это видимость. Вчера я действительно иногда „на релаксе“ проезжала нижнюю часть трассы, но это только потому что сильно отрабатывала верх, а дальше экономила силы на финальный день, понимая, что впереди ещё много заездов. Сегодня выложилась по полной программе, собой очень довольна, но немного огорчена, что не все наши девчонки показали себя. Как обычно, все свои победы я посвящаю маме, однако в этот раз хотела бы сказать ещё об одном человеке. Это наш тренер по ОФП Ольга Викторовна Атылина. Именно она мотивировала меня — вместо того, чтобы смотреть по телевизору открытие Универсиады мы пошли в тренажёрный зал. „Нам нужно золото, не расслабляйся“, — вот что она сказала.

Если говорить о дальнейших планах, то это, конечно, Олимпийские игры. Год назад я уже съездила в Корею, но получилось не очень, была не готова. Из-за травмы приступила к тренировкам только осенью. Сейчас я на порядок сильнее. Так что на Олимпиаду через три года у меня большие планы — пора российским девушкам уже выиграть медаль в сноуборд-кроссе", — передаёт слова Пауль корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.