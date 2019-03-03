Бабиков и Сливко вместо ЧМ по биатлону выступят на этапе Кубка IBU

Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова, заявил, что спортсмен вместо выступления на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) продолжит сезон на Кубке IBU.

«На чемпионат мира он не едет. Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым. Это их решение, а не Антона.

Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачёте Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира. Там спортсмен представляет страну", — цитирует Никитина ТАСС.



Кроме того, вместо чемпионата мира на Кубок IBU также поедет чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте Виктория Сливко, которая возглавляет женский общий зачёт соревнований.

Ближайший этап Кубка IBU пройдёт в Валь-Мартелло (Италия) с 14 по 17 марта.