Ерохов пропустит первенство мира по фигурному катанию среди юниоров из-за травмы

Российский фигурист Алексей Ерохов, являющийся действующим чемпионом мира среди юниоров, не сможет защитить свой титул на первенстве мира, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ерохов пропустит чемпионат мира среди юниоров из-за травмы. Вместо него выступит Артур Даниелян, который на предыдущем юниорском первенстве мира занял второе место.

Ранее Ерохов из-за травмы снялся с финала Кубка России в Великом Новгороде после короткой программы.

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию пройдёт в Загребе (Хорватия) с 4 по 10 марта.

Напомним, на прошлом первенстве мира среди юниоров, которое состоялось в Софии (Болгария), сборная России выиграла золотые медали во всех четырёх видах программы.