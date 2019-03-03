Большунов заменит Червоткина в масс-старте на ЧМ по лыжным видам спорта

Российский лыжник Алексей Червоткин не выйдет на старт марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). Его заменит Александр Большунов, информирует официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS).



В масс-старте на 50 км свободным стилем, который пройдёт сегодня, 3 марта, сборную России помимо Большунова представят Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Евгений Белов. Гонка начнётся в 15:00 мск.



На чемпионате мира в Зеефельде российская сборная завоевала семь медалей (четыре серебряные, три бронзовые).

В субботу, 2 марта, на ЧМ прошёл женский масс-старт на 30 км свободным стилем, в котором победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова – 14-е место.